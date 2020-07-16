В Челябинской области осудили пенсионера, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь-инвалида
В Челябинской области Троицкий городской суд вынес приговор 75-летнему пенсионеру, который избивал свою дочь-инвалида на протяжении нескольких месяцев. Мужчину признали виновным в истязании несовершеннолетней и угрозе убийством.
— В суде установлено, что обвиняемый в период с декабря 2019 по февраль 2020 года, проживая совместно с 14-летней потерпевшей и ее бабушкой, систематически причинял девочке-инвалиду физические и психические страдания, которые выразились в систематическом причинении побоев и унижении достоинства. При этом обвиняемый после причинения побоев высказывал угрозы убийством, которые потерпевшая воспринимала реально — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Подсудимый сообщил, что признает себя виновным, а также раскаивается в совершенном преступлении.
В итоге, суд принял решение назначить пенсионеру наказание в 3 года 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU