2020-07-16T22:24:19+03:00
Общество

Сергей Шнуров опроверг информацию о выдвижении в депутаты Госдумы и вспомнил о Челябинске

Музыкант объяснил свою позицию
Рустам ЯХИН
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Шнуров опроверг информацию о своем выдвижении в депутаты ГосдумыШнуров опроверг информацию о своем выдвижении в депутаты ГосдумыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Музыкант и Член партии роста Сергей Шнуров не станет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Лидер группы «Ленинград» опроверг информацию, которую сообщил журналистам глава партии роста Борис Титов во время своего визита в Челябинск, 16 июля.

— Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее, - сказал Шнуров RTVI, опровергая информацию о своем выдвижении.

Напомним, Сергей Шнуров приезжал в Челябинск в феврале. Столица Южного Урала стала одним из первых городов, который музыкант посетил в качестве политика. Кстати, во время своего визита Шнуров читал матерные стихи и заявил общественности, что не собирается быть политкорректным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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