Сергей Шнуров опроверг информацию о выдвижении в депутаты Госдумы и вспомнил о Челябинске
Музыкант и Член партии роста Сергей Шнуров не станет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Лидер группы «Ленинград» опроверг информацию, которую сообщил журналистам глава партии роста Борис Титов во время своего визита в Челябинск, 16 июля.
— Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее, - сказал Шнуров RTVI, опровергая информацию о своем выдвижении.
Напомним, Сергей Шнуров приезжал в Челябинск в феврале. Столица Южного Урала стала одним из первых городов, который музыкант посетил в качестве политика. Кстати, во время своего визита Шнуров читал матерные стихи и заявил общественности, что не собирается быть политкорректным.
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ИСТОЧНИК KP.RU