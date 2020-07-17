2020-07-17T07:06:08+03:00
Общество

Выпускник из Челябинска стал победителем во Всероссийском конкурсе программистов

Школьник разработал мобильное приложение
Сергей СОТНИКОВ
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Пользователи смартфонов и планшетов смогут установить детище южноуральцаПользователи смартфонов и планшетов смогут установить детище южноуральцаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Накануне в онлайн-формате состоялся финал Всероссийского конкурса проектов школьников «IT школа выбирает сильнейших!» Победителем в номинации «Программирование» стал выпускник из Челябинска Анатолий Машкин. Он разработал приложение StreamShare, которое смогут установить пользователи Android. Разработка Анатолия позволяет делиться медиа-контентом, не передавая друг другу объемные файлы. Для этого достаточно предоставить доступ к нужному альбому на другом устройстве, и пользователь сможет просматривать фотографии и видео со своего смартфона или планшета.

Анатолий получил сертификаты выпускника «IT школы Samsung», а также диплом победителя конкурса. Эти достижения дают ему дополнительные баллы при поступлении в 19 вузов России. Всего в конкурсе приняло участие 630 старшеклассников из 35 городов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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