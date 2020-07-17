ЧМК увеличил отгрузку фасонного и рельсового проката

17 Июль 2020 2020-07-17T07:51:45+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») увеличил реализацию фасонного проката и рельсов за первое полугодие 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года.

На 12% выросли продажи фасонного проката: стоек, швеллеров, профилей различных модификаций, которые используются в строительстве.

В июне 2020 г. комбинат также увеличил продажи данной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: отгружено на 149% больше, чем в июне 2019.

Продолжает расти отгрузка рельсов для ОАО «РЖД»: за полугодие она увеличилась более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2019 года, объем реализации составил 192 тыс. тонн.

— Мы реализуем стратегию по увеличению объемов продаж высокомаржинальной продукции, продолжаем расширять сортамент изделий, ищем новые рынки сбыта. А рост реализации рельсов для РЖД связан с традиционно высоким спросом на эту продукцию, так как благодаря современной технологии производства она обладает высокими эксплуатационными свойствами и уже несколько лет заменяет на российском рынке импортные аналоги, — отмечает директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU