«Нужно объединиться»: челябинский эко-активист предложил пересчитать все деревья в городе

17 Июль 2020 2020-07-17T08:03:05+03:00

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Новый член Общественной палаты Челябинской области Дмитрий Закарлюкин рассказал о своем новом проекте, цель которого — пересчитать все деревья в столице Южного Урала. По словам эко-активиста, инвентаризация поможет в борьбе за сохранение зеленых насаждений.

— Дефицит зеленой массы в городах имеет минимум две системных причины: вырубка деревьев при строительстве новых объектов и неправильная подрезка, ведущая к гибели дерева, — рассказывает Дмитрий Закарлюкин. Для того чтобы решать проблему, нужно сначала разобраться в том, что мы имеем на данный момент. Это тот самый случай, когда нужно объединяться всем организациям и отдельным людям для общей выгоды.

Принять участие в пересчете сможет любой желающий, вне зависимости от возраста. Инвентаризацию осуществят через специальную онлайн-платформу, с помощью которой подобные мероприятия успешно прошли в Красноярском крае. О подробностях проекта Закарюкин расскажет сегодня в 19:30 во время онлайн-конференции, где примут участие эксперты в области экологии и охраны окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU