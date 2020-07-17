2020-07-17T08:03:05+03:00
Общество

«Нужно объединиться»: челябинский эко-активист предложил пересчитать все деревья в городе

Помочь в инвентаризации сможет любой желающий
Сергей СОТНИКОВ
Поделиться:
Инвентаризация поможет сохранить "легкие" городаИнвентаризация поможет сохранить "легкие" городаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Новый член Общественной палаты Челябинской области Дмитрий Закарлюкин рассказал о своем новом проекте, цель которого — пересчитать все деревья в столице Южного Урала. По словам эко-активиста, инвентаризация поможет в борьбе за сохранение зеленых насаждений.

— Дефицит зеленой массы в городах имеет минимум две системных причины: вырубка деревьев при строительстве новых объектов и неправильная подрезка, ведущая к гибели дерева, — рассказывает Дмитрий Закарлюкин. Для того чтобы решать проблему, нужно сначала разобраться в том, что мы имеем на данный момент. Это тот самый случай, когда нужно объединяться всем организациям и отдельным людям для общей выгоды.

Принять участие в пересчете сможет любой желающий, вне зависимости от возраста. Инвентаризацию осуществят через специальную онлайн-платформу, с помощью которой подобные мероприятия успешно прошли в Красноярском крае. О подробностях проекта Закарюкин расскажет сегодня в 19:30 во время онлайн-конференции, где примут участие эксперты в области экологии и охраны окружающей среды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трактор» доставил легионеров чартерным рейсом в Челябинск
В Челябинской области появились первые стобалльники по ЕГЭ
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 17 июля 2020 года: пандемия не щадит пенсионеров
Суд признал штрафстоянку в центре Челябинска незаконной
«Нужно объединиться»: челябинский эко-активист предложил пересчитать все деревья в городе
ЧМК увеличил отгрузку фасонного и рельсового проката
Выпускник из Челябинска стал победителем во Всероссийском конкурсе программистов
Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков
Сергей Шнуров опроверг информацию о выдвижении в депутаты Госдумы и вспомнил о Челябинске
В Челябинской области осудили пенсионера, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь-инвалида
Воспитанник челябинского «Трактора» заболел коронавирусом в Подмосковье
В Челябинске начнут принимать рейсы из Калининграда
«Шары, кометы и мерцающий фонтан»: власти Челябинска потратят миллион рублей на фейерверк в честь Дня города
В Челябинске изменили перечень домов, где отключат горячую воду
Погода в Челябинске на 17 июля 2020года: Миклухо-Маклай предался бы ностальгии
Хотел пронести 3 куртки мимо кассы: в Челябинской области задержали подозреваемого в краже товаров на 25 тысяч рублей
В Челябинской области задержали мужчину, который выращивал коноплю у себя в огороде
Челябинская область примет участие в конкурсе по развитию экотуризма
В заброшенном здании Челябинской области нашли 27 зенитных взрывателей
Два малыша выжили после падения с четвертого этажа в Челябинске
На аэропорт Челябинска завели дело за высокие цены на пользование телетрапами