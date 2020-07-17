Из-за 30-градусной жары в Челябинске почернела и растаяла дорожная разметка
30-градусная жара в Челябинске не проходит бесследно. Пешеходная зебра начала сливаться с асфальтом, а местами и вовсе стираться.
Пересечение пр. Ленина и ул. КраснаяФото: Ангелина ЗАКИРОВА
Грязно-желтые полосы можно заметить на проспекте Ленина, на улице Труда, Красной и других оживленных магистралях.
Пересечение пр. Ленина и Свердловского пр.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Журналист КП-Челябинск направил запрос в администрацию города. Там пообещали ответить до конца дня.
Пересечение ул. Красной и ул. ТрудаФото: Ирина ФАДЮШИНА
Несколько лет в Челябинске начали использовать термопластик, который держится дольше краски. Возможно, чудо-материал не выдержал аномально жаркой погоды.
Урбанист Лев Владов предположил, что разметку могли сделать из некачественных материалов. А если она новая, то просто не успела высохнуть, ведь горячие смеси укладывают на раскаленный асфальт. Он отметил, что на безопасность дорожного движения почерневшая зебра практически не повлияет.
— На регулируемых перекрестках есть светофоры. Зебра имеет дублирующую функцию. Кстати, в Москве отказались от желтой краски на зебрах, поскольку это дорого и бесполезно, — отметил Лев Владов.
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ИСТОЧНИК KP.RU