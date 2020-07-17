2020-07-17T10:20:15+03:00
Общество

Из-за 30-градусной жары в Челябинске почернела и растаяла дорожная разметка

Хваленый термопластик не выдержал уральского лета
Ангелина ЗАКИРОВА
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Пересечение пр. Ленина и ул. ВасенкоПересечение пр. Ленина и ул. ВасенкоФото: Ангелина ЗАКИРОВА
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30-градусная жара в Челябинске не проходит бесследно. Пешеходная зебра начала сливаться с асфальтом, а местами и вовсе стираться.

Пересечение пр. Ленина и ул. Красная Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Пересечение пр. Ленина и ул. КраснаяФото: Ангелина ЗАКИРОВА

Грязно-желтые полосы можно заметить на проспекте Ленина, на улице Труда, Красной и других оживленных магистралях.

Пересечение пр. Ленина и Свердловского пр. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пересечение пр. Ленина и Свердловского пр.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Журналист КП-Челябинск направил запрос в администрацию города. Там пообещали ответить до конца дня.

Пересечение ул. Красной и ул. Труда Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Пересечение ул. Красной и ул. ТрудаФото: Ирина ФАДЮШИНА

Несколько лет в Челябинске начали использовать термопластик, который держится дольше краски. Возможно, чудо-материал не выдержал аномально жаркой погоды.

Урбанист Лев Владов предположил, что разметку могли сделать из некачественных материалов. А если она новая, то просто не успела высохнуть, ведь горячие смеси укладывают на раскаленный асфальт. Он отметил, что на безопасность дорожного движения почерневшая зебра практически не повлияет.

— На регулируемых перекрестках есть светофоры. Зебра имеет дублирующую функцию. Кстати, в Москве отказались от желтой краски на зебрах, поскольку это дорого и бесполезно, — отметил Лев Владов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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