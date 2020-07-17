2020-07-17T09:44:54+03:00
Спорт

«Трактор» доставил легионеров чартерным рейсом в Челябинск

Для организации перелета пришлось подключить более 10 структур
Алексей МИКУШИН
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Всем игрокам раздали санитарные маски с логотипом "Трактора". Фото ХК "Трактор".Всем игрокам раздали санитарные маски с логотипом "Трактора". Фото ХК "Трактор".
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Сегодня ночью ХК «Трактор» доставил в Челябинск своих легионеров. Иностранцев собрали в Праге, откуда клубом был организован чартерный рейс.

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К команде присоединились Ник Бэйлен (США-Беларусь), Лукаш Седлак, Томаш Гика, Роман Вилл (все – Чехия), Лоуренс Пилута, Якоб Берглунд, Понтус Оберг (все – Швеция), а также тренер по вратарям Симо Вехвилайнен (Финляндия). Напомним, что первые трое уже играли в «Тракторе», все остальные — новички.

— Такую процедуру, связанную с визами, перелетами, со всеми согласованиями, подготовкой документов, организацией чартера провести было непросто. Здесь одновременно подключились самые разнообразные структуры. Клуб выражает благодарность правительству Челябинской области и лично губернатору региона, оперативному штабу правительства России по борьбе с коронавирусной инфекцией, МИД РФ, Минспорта России, КХЛ, Роспотребнадзор, ГУ МВД по Челябинской области, ФСБ, Росавиацию, таможенные и пограничные службы, а также международный аэропорт Челябинска и авиакомпанию S7 Airlines, — рассказал руководитель отдела информации и PR ХК «Трактор» Иван Ломовцев.

Черно-белые «подвезли» несколько хоккеистов из уфимского «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», нижнекамского «Нефтехимика» и екатеринбуржского «Автомобилиста».

Ник Бэйлен в аэропорту "Курчатов". Фото ХК "Трактор".

Ник Бэйлен в аэропорту "Курчатов". Фото ХК "Трактор".

Согласно недавнему распоряжению губернатора Алексея Текслера, все иностранцы, прибывшие в Челябинск, сейчас освобождаются от прохождения двухнедельного карантина. Так, что уже скоро хоккеисты «из-за бугра» приступят к тренировкам вместе с российскими игроками. Заметим, что все иностранные игроки соблюдают. Хоккеистам выдали маски с эмблемой «Трактора».

Напомним, тренировочные предсезонные сборы черно-белые начали 14 июля. Сегодня стало известно, что первую игру межсезонья «Трактор» проведет против «Югры» 30 июля в Челябинске, начало в 16:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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