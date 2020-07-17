Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 17 июля 2020 года: пандемия не щадит пенсионеров

17 Июль 2020 2020-07-17T09:46:33+03:00

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По данным Минздрава Челябинской области, на утро 17 июля в регионе зарегистрировано 9931 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 145 человек.

Из региональных больниц выписали 73 человека, а с начала пандемии выздоровели уже 6269 пациента. При этом на лечении остаются 3391 человека.

Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 17 июля 00:00 00:00

За минувшие сутки не обошлось без смертей. Всего умерло 4 человека, у каждого из которых COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— диффузный кардиосклероз — женщина, 69 лет;

— цирроз печени, печеночно-клеточная недостаточность — женщина, 60 лет;

— атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность — женщина, 83 года;

— хроническая обструктивная болезнь легких — мужчина, 78 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU