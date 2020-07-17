В Челябинской области появились первые стобалльники по ЕГЭ
Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ. Выпускники сдавали экзамен 3 июля. По его результатам появились первые сорок стобалльников, сообщает министерство образования Челябинской области.
— По литературе отличные результаты показали 18 участников, в прошлом году их было 16. По информатике и ИКТ — 20 стобалльников, в прошлом году их было 28. По географии, как и в прошлом году, 2 участника написали ЕГЭ на 100 баллов, — замечают в минобре.
Если вы не согласны с полученными баллами, можете подать апелляцию 20 и 21 июля. Возражение нужно принести в школу, где выпускник проходил испытание.
На время ЕГЭ в Челябинской области действует «горячая линия» +7 (351)263- 25-17.
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ИСТОЧНИК KP.RU