В Челябинской области появились первые стобалльники по ЕГЭ

17 Июль 2020 2020-07-17T09:33:00+03:00

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Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ. Выпускники сдавали экзамен 3 июля. По его результатам появились первые сорок стобалльников, сообщает министерство образования Челябинской области.

— По литературе отличные результаты показали 18 участников, в прошлом году их было 16. По информатике и ИКТ — 20 стобалльников, в прошлом году их было 28. По географии, как и в прошлом году, 2 участника написали ЕГЭ на 100 баллов, — замечают в минобре.

Если вы не согласны с полученными баллами, можете подать апелляцию 20 и 21 июля. Возражение нужно принести в школу, где выпускник проходил испытание.

На время ЕГЭ в Челябинской области действует «горячая линия» +7 (351)263- 25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU