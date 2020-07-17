Еще один искалеченный львенок может приехать в Челябинск следом за Симбой

17 Июль 2020 2020-07-17T10:56:10+03:00

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Волонтеры приюта «Спаси меня» просят отдать в Челябинск спасенного из рук контрабандистов львенка по имени Гром. В начале лета малыша обнаружили в багажном отделении автобуса, который ехал из Дагестана в Москву. Напуганный зверь сидел в темном ящике и буквально умирал от жары. Сейчас ему нужна срочная медицинская помощь.

— В нашем приюте уже живет львенок Симба, который тоже стал жертвой контрабандистов. Симбу заставляли работать на пляжах Краснодарского края с фотографом, а чтобы не убежал, ему сломали задние ноги. После того, как мы обратились к Владимиру Путину, на хозяина Симбы завели уголовное дело. Теперь мы просим наказать хозяина Грома и передать котенка нам, — рассказал КП-Челябинск руководитель приюта Карен Даллакян.

Сейчас малыш отъелся и успокоился, но ему нужна медицинская помощь. Фото: ГТРК "Волгоград-ТРВ".

Грома нашли в автобусе со слезящимися, гноящимися глазами. Позже на одном глазу начала развиваться катаракта.

— Скорее всего, у него какая-то инфекция. Возможно, львенка неправильно кормят. Сейчас Грома отдали в цирк-шапито, выводили на сцену в благотворительном концерте. А ему нужны другие условиях жизни: наблюдение ветеринара, операция на глазу. Катаракта может привести к потере глаза, поэтому действовать нужно быстро, но решение затягивается, — говорит Карен Даллакян.

Челябинцы написали в Росприроднадзор. В письме сказано, что единственным профильным местом в России, где можно решить проблемы львенка в короткие сроки, является уникальный приют для диких животных-инвалидов «Спаси меня».

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ИСТОЧНИК KP.RU