2020-07-17T10:00:27+03:00
Общество

В Магнитогорске Текслер заложит камень в основание стелы «Город трудовой доблести»

Сегодня губернатор работает в городе металлургов
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По пути в Магнитогорск губернатор заехал в поля. Фото: http://instagram.com/alexeytexler.official.По пути в Магнитогорск губернатор заехал в поля. Фото: http://instagram.com/alexeytexler.official.
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По пути в Магнитогорск Алексей Текслер побывал в полях. Аномальная жара, господствующая в Челябинской области больше двух недель, сжигает посевы. 14 районов области заявили о чрезвычайном положении из-за засухи. Тем временем, все ближе уборочная страда. ГСМ сельскохозяйственные районы обеспечены более чем на 85 %.

В понедельник губернатор собирает совещание по будущему урожаю.

В Магнитогорске глава региона примет участие в закладке камня в основание стелы «Город трудовой доблести».

На ММК Алексей Текслер запустит реконструированный после реконструкции стан горячей прокатки 2500. Осмотрит доменную печь, перевооруженную по четырехстороннему экологическому соглашению.

Побывает глава региона в школе-новостройке: она станет самой большой в городе, в отремонтированном здании драмтеатра.

Отдельный пункт программы: дорожное строительство. Мэр Сергей Бердников доложит о развитии второго по численности города в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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