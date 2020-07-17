В Магнитогорске Текслер заложит камень в основание стелы «Город трудовой доблести»
По пути в Магнитогорск Алексей Текслер побывал в полях. Аномальная жара, господствующая в Челябинской области больше двух недель, сжигает посевы. 14 районов области заявили о чрезвычайном положении из-за засухи. Тем временем, все ближе уборочная страда. ГСМ сельскохозяйственные районы обеспечены более чем на 85 %.
В понедельник губернатор собирает совещание по будущему урожаю.
В Магнитогорске глава региона примет участие в закладке камня в основание стелы «Город трудовой доблести».
На ММК Алексей Текслер запустит реконструированный после реконструкции стан горячей прокатки 2500. Осмотрит доменную печь, перевооруженную по четырехстороннему экологическому соглашению.
Побывает глава региона в школе-новостройке: она станет самой большой в городе, в отремонтированном здании драмтеатра.
Отдельный пункт программы: дорожное строительство. Мэр Сергей Бердников доложит о развитии второго по численности города в области.
ИСТОЧНИК KP.RU