Прокуратура Челябинской области проверила информацию о подвозе воды в ассенизаторской машине

17 Июль 2020 2020-07-17T10:01:53+03:00

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Жители села Печёнкино Еткульского района, где временно отключили воду, пожаловались, что местные власти подвезли им воду в ассенизаторской машине. Вдобавок ко всему, вода оказалась озерной, явно непригодной для питья.

Сотрудники прокуратуры Челябинской области провели проверку этой информации и выяснили, что воду подвозили техническую, для полива огорода – об этом власти уведомили сельчан заранее. А цистерна, на которой осуществлялся подвоз, никогда не использовалась в качестве ассенизаторской машины.

- Для питьевого водоснабжения на территории Печёнкинского сельского поселения действует восемь водоразборных колонок, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. – Месторасположение колонок доведено до сведения населения, в том числе, посредством социальных сетей.

Прокуратура продолжит контролировать ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU