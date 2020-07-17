2020-07-17T10:12:24+03:00
Общество

Уроки на траве. В Магнитогорске открывается самая большая школа

Губернатор Алексей Текслер в городе металлургов осмотрел новостройку
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Новая школа. Фото: Тг-канал Е-область.Новая школа. Фото: Тг-канал Е-область.
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В пятницу, 17 июля, губернатор Алексей Текслер работает в Магнитогорске. В микрорайоне 145 он побывал в школе-новостройке, рассчитанной на тысячу мест. Здание будет полностью готово в конце июля: остались мелкие малярные работы. На стадионе уложено покрытие из искусственной травы: уроки физкультуры точно не будут скучными.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что педагогический коллектив сформирован. Идет запись детей.

Школу в микрорайоне очень ждут: раньше родители возили учеников в другие районы. Алексей Текслер в ответ на эту ремарку заметил: так быть больше не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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