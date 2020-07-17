2020-07-17T11:44:23+03:00
Общество

Не прошло и полгода: в центре Челябинска бизнесмены захватили персональные места на парковке

Таблички с номерами, которые демонтировали полгода назад, появились на прежнем месте
Ангелина ЗАКИРОВА
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За ТК «Алое поле» бизнесмен захватил парковкуЗа ТК «Алое поле» бизнесмен захватил парковкуФото: Ангелина ЗАКИРОВА
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В центре Челябинска бизнесмен вновь захватил дефицитные парковочные места. Возле ТЦ «Алое поле» со стороны Свердловского проспекта появились таблички с номерами автомобилей, которым разрешено здесь стоять. Хотя, еще зимой в ГИБДД подтвердили, что они были установлены незаконно.

О нарушении сообщила Татьяны, которая в феврале припарковалась на «чужое» место. Его владелец на своем Mitsubishi заблокировал автомобиль женщины, а потом и вовсе оскорбил ее.

— Не прошло и полгода, как знаки снова появились. Опять придется жаловаться, — говорит Татьяна.

Табличку с этими же номерами демонтировали еще в феврале Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Табличку с этими же номерами демонтировали еще в февралеФото: Ангелина ЗАКИРОВА

Татьяна часто приезжают сюда на короткие промежутки времени – по делам, поэтому машину удобнее оставлять со стороны Свердловского.

Зимой сотрудники ГИБДД объяснили, что оставлять авто там может каждый и обязали владельца предоставить свободный доступ к парковочным местам.

Всего на парковке появилось три «личных» места, но там пока припаркован только один автомобиль.

В ГИБДД обещали посмотреть, что за таблички появились на парковке.

— По данному факту на место опять выйдут сотрудники Госавтоинспекции и проверят, насколько легальна установка этих табличек, — сообщил КП-Челябинск сотрудник пресс-службы ГИБДД города Андрей Юрин.

Всего на парковке появилось 3 таблички Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Всего на парковке появилось 3 табличкиФото: Ангелина ЗАКИРОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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