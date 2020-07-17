Прокуратура потребовала взыскать с детского сада Челябинской области компенсацию за травму воспитанника

17 Июль 2020 2020-07-17T11:28:26+03:00

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Прокуратура Миасса провела проверку инцидента, произошедшего в мае текущего года в одном из местных детских садов. Ведомство установило, что шестилетний мальчик играл на площадке, а затем упал, ударившись о деревянный край песочницы. Без травм не обошлось — ребенку диагностировали перелом ключицы.

— В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания в детском саду, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — Руководитель образовательной организации не приняла мер к компенсации морального вреда в добровольном порядке.

В результате городской прокурор подал в суд заявление с требованием взыскать с администрации детского сада 100 тыс. рублей за причиненный моральный вред.

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ИСТОЧНИК KP.RU