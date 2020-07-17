2020-07-17T11:36:26+03:00
Общество

В роли зрителя. Алексей Текслер оценил ремонт драматического театра в Магнитогорске

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Какая здесь атмосфера! Фото: Тг-канал Е-область.Какая здесь атмосфера! Фото: Тг-канал Е-область.
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Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина уникален своей творческой историей и нежно любим зрителями. На его сцене играла, например, мировая звезда Анни Жирардо. Режиссером здесь работал знаменитый актер Сергей Пускепалис.

Каждый год магнитогорскую драму посещает не менее 60 тысяч зрителей. В здании три сценические площадки — на 600 мест, на 150 и 60 мест.

Завершающийся капитальный ремонт театра — это новое оборудование для сцены, применение современных материалов в отделке. Это новые комфортные кресла для зрителей. Одно из них протестировал губернатора Алексей Текслер и остался доволен. Сегодня он работает в Магнитогорске.

Цена вопроса: 408,5 млн. руб. Большую часть денег выделил областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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