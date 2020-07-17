В Челябинске задержали девушку-подростка, закладывающую наркотики

17 Июль 2020 2020-07-17T12:15:28+03:00

При себе у нее была партия запрещенного товара

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В отношении 17-летней жительницы Челябинска возбудили уголовное дело. Как сообщает следствие, 15 июля ее задержали возле одного из домов в Металлургическом районе. При себе у нее было 26 свертков с синтетическими наркотиками, которые она собиралась продавать.

— Подозреваемая задержана сотрудниками регионального управления ГУ МВД РФ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, — сообщил Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Теперь следствие будет собирать доказательную базу и устанавливать все обстоятельства преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.

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ИСТОЧНИК KP.RU