Алексей Текслер рассказал, когда Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная «ласточка»

17 Июль 2020 2020-07-17T13:45:06+03:00

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В пятницу, 17 июля, губернатор Челябинской области работает в Магнитогорске. Побывав в школе-новостройке, осмотрев ремонтируемое здание драмтеатра и строящиеся дороги, глава региона подчеркнул, что у города появляется современный облик, хотя работы еще много.

На совещании глава региона поднял вопрос запуска скоростного электропоезда «Ласточка». Время в пути составит четыре часа: на час меньше обычного, если ехать автобусом.

— Надеюсь, в январе мы «Ласточку» между Челябинском и Магнитогорском запустим и сможем на час или более сократить время перемещения наших граждан. «Ласточка» будет ехать в районе четырех часов. Это будет хорошим решением. Сейчас РЖД завершают ремонт необходимой железнодорожной инфраструктуры для того, чтобы обеспечить возможность движения, — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU