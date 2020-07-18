«Дискотеки и ор до утра»: жители Челябинска требуют перекрыть проезд автомобилей к пляжу на Первом озере
Жители улицы Мамина страдают от близости Первого озера. Почти под самыми окнами горожан расположен городской пляж. Отдыхающие не уходят с него буквально круглые сутки.
— Берег напоминает большую парковку. Любителей подкатить к воде на машинах много и по ночам. Люди везут с собой выпить и закусить, не утруждая себя последующей уборкой. А еще устраивают ночные дискотеки. Бывает, что музыка орет одновременно из нескольких машин — представьте, какие «веселые» ночи вынуждены терпеть жители этого микрорайона, — пожаловалась КП-Челябинск наша читатель Елена.
По словам женщины, местные жители часто вызывают полицию. Но отдыхающих это не пугает — машины едут на берег снова и снова.
— Неужели нельзя сделать территорию пляжа только пешеходной зоной и закрыть все проезды для транспорта? Там много детей, мамочек с колясками, просто гуляющих, которые вынуждены шарахаться от проезжающих машин! Установить бетонные заграждения ведь не слишком большие затраты, — говорит наш читатель.
По словам директора Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска Андрея Короткевича, территория самого муниципального пляжа огорожена. Но вдоль пляжа действительно идет дорога, на которой много автомобилей.
— Согласно Водному кодексу РФ, машины не должны приближаться к воде на расстояние ближе 50 метров. Разбираться с нарушителями должна полиция, — пояснил КП-Челябинск заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
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ИСТОЧНИК KP.RU