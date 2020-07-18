2020-07-17T13:40:28+03:00
Общество

«Дискотеки и ор до утра»: жители Челябинска требуют перекрыть проезд автомобилей к пляжу на Первом озере

Горожане устали от шума и грязи под окнами
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Машины паркуются практически у воды.Машины паркуются практически у воды.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жители улицы Мамина страдают от близости Первого озера. Почти под самыми окнами горожан расположен городской пляж. Отдыхающие не уходят с него буквально круглые сутки.

— Берег напоминает большую парковку. Любителей подкатить к воде на машинах много и по ночам. Люди везут с собой выпить и закусить, не утруждая себя последующей уборкой. А еще устраивают ночные дискотеки. Бывает, что музыка орет одновременно из нескольких машин — представьте, какие «веселые» ночи вынуждены терпеть жители этого микрорайона, — пожаловалась КП-Челябинск наша читатель Елена.

По словам женщины, местные жители часто вызывают полицию. Но отдыхающих это не пугает — машины едут на берег снова и снова.

— Неужели нельзя сделать территорию пляжа только пешеходной зоной и закрыть все проезды для транспорта? Там много детей, мамочек с колясками, просто гуляющих, которые вынуждены шарахаться от проезжающих машин! Установить бетонные заграждения ведь не слишком большие затраты, — говорит наш читатель.

По словам директора Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска Андрея Короткевича, территория самого муниципального пляжа огорожена. Но вдоль пляжа действительно идет дорога, на которой много автомобилей.

— Согласно Водному кодексу РФ, машины не должны приближаться к воде на расстояние ближе 50 метров. Разбираться с нарушителями должна полиция, — пояснил КП-Челябинск заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дискотеки и ор до утра»: жители Челябинска требуют перекрыть проезд автомобилей к пляжу на Первом озере
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн
Погода в Челябинске на 18 и 19 июля 2020: последние жаркие выходные перед дождливой неделей
«Трактор» заключил контракт с защитником Романом Мануховым
В центре Челябинска начали убирать массивные чугунные заборы
В Челябинске в старинном здании железнодорожного депо появился музей
Деформирована грудная клетка, сдавлено легкое: челябинские хирурги удалили огромную опухоль двухнедельному младенцу
Полицейские Челябинской области задержали мошенников, от чьих рук пострадали более 100 человек по всей России
В Челябинской области задержали бухгалтера, который присвоил более 2 млн рублей
В аэропорту Челябинска эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании
Самые-самые: названы три озера на Южном Урале, на которые едет максимальное количество отдыхающих
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
Валит чёрный дым: в Челябинске произошло сильное возгорание
Жителей Челябинска возмутило мороженое «Бедный еврей», «Хохол» и «Обамка»
Алексей Текслер рассказал, когда Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная «ласточка»
В Челябинске задержали девушку-подростка, закладывающую наркотики
Не прошло и полгода: в центре Челябинска бизнесмены захватили персональные места на парковке
В роли зрителя. Алексей Текслер оценил ремонт драматического театра в Магнитогорске
Прокуратура потребовала взыскать с детского сада Челябинской области компенсацию за травму воспитанника
Прокуратура Челябинской области обнаружила нарушения на пляжах озера Тургояк
Еще один искалеченный львенок может приехать в Челябинск следом за Симбой
Из-за 30-градусной жары в Челябинске почернела и растаяла дорожная разметка
Уроки на траве. В Магнитогорске открывается самая большая школа
Прокуратура Челябинской области проверила информацию о подвозе воды в ассенизаторской машине
В Магнитогорске Текслер заложит камень в основание стелы «Город трудовой доблести»
«Трактор» доставил легионеров чартерным рейсом в Челябинск