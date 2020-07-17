Самые-самые: названы три озера на Южном Урале, на которые едет максимальное количество отдыхающих

17 Июль 2020 2020-07-17T13:55:18+03:00

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Трафик абонентов МТС в местах отдыха на популярных озерах области за первую половину летнего сезона вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали специалисты ведущей российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС». Аналитики проследили тренды посещения южноуральцами рекреационных объектов региона и назвали ТОП-3 самых посещаемых водоемов.

Лидером в рейтинге самых популярных озер региона остается Увильды, окруженное базами отдыха и санаториями. Этим летом почти треть отдыхающих на Увильдах представляют гости Южного Урала. Близость озера к границе Свердловской области делает его привлекательным для жителей Екатеринбурга, которые приезжают семьями не только на выходные, но и в отпуск.

С небольшим отрывом по объему интернет-трафика следует озеро Тургояк с развитой инфраструктурой для комфортного отдыха — базами, апарт-отелями и домами для аренды. Благодаря отличному интернету, абоненты МТС показывают здесь рекордный трафик в сети Instagram и активно общаются в мессенджерах.

Тройку лидеров замыкает Кисегач, на берегу которого представлены базы для разного бюджета, а также большое количество необорудованных мест для палаточного отдыха. Сюда чаще приезжают на два-три дня, активно общаются в мессенджерах, стримят музыку и смотрят потоковое видео, при этом практически не совершают голосовые вызовы.

Анализ роста мобильного трафика также показал наиболее резкое увеличение турпотока на Аргазинское водохранилище: в первую половину лета он возрос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители области стали чаще выезжать к нему с палатками — благодаря пологому берегу к этому водоему проще подъехать на машине и самостоятельно оборудовать место ночлега.

Также лучшую динамику роста популярности по сравнению с прошлым годом показали любимые южноуральцами озера Тургояк и Кисегач — общий объем мобильного трафика увеличился в первую половину летнего сезона в три раза в каждом из этих мест отдыха, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Увильдах этот показатель вырос всего в два раза.

Сугояк, популярный в прошлом году, покинул рейтинг лидеров — этим летом количество отдыхающих и их интернет-активность остались на уровне прошлого года, в то время как другие водоемы приняли большее количество гостей. Это может быть связано с тем, что челябинцы стали дальше уезжать от города и искать места, куда можно приехать сразу на несколько дней.

— Мы развиваем сеть по всей области и готовим ее к высоким нагрузкам, которые могут появиться не только в жаркое летнее время, но и зимой, когда южноуральцы активно посещают горнолыжные центры, — комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Нынешняя беспрецедентная популярность озер и загруженность курортов Челябинской области доказала высокую эффективность нашей работы — сеть МТС легко справляется с любыми нагрузками и имеет достаточный запас емкости для комфортного общения даже большего количества абонентов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU