В аэропорту Челябинска эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании

На место происшествия приехали спецслужбы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня произошла эвакуация пассажиров челябинского аэропорта. Всех людей вывели из здания, а на место событий приехали спецслужбы. Как оказалось, на электронную почту аэропорта пришло сообщение о минировании.

— Эвакуировать людей пришлось из-за сообщения о минировании, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Приехали спецслужбы, провели полную проверку и убедились, что сообщение оказалось ложным. Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме.

Как рассказывают очевидцы, во время проверки дорога в аэропорт была перекрыта сотрудниками полиции. Всех водителей разворачивали обратно.

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