2020-07-17T15:58:27+03:00
Общество

В Челябинской области задержали бухгалтера, который присвоил более 2 млн рублей

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы
Рустам ЯХИН
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Кроме того женщина встала на учет в Центр занятости, подделав данные в трудовой книжкеКроме того женщина встала на учет в Центр занятости, подделав данные в трудовой книжкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чесменском районе Челябинской области завершено уголовное дело в отношении 40-летней женщины по фактам мошенничества и присвоения должностным лицом более 2 млн рублей. По версии следствии, работая бухгалтером на одном из предприятий, она постепенно переводила деньги со счета организации на свою банковскую карту. Общий ущерб составил более 2,1 миллиона рублей.

Но на этом все не закончилось. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, бухгалтер решила провернуть еще одну аферу.

— Кроме того, женщина внесла заведомо ложные сведения в свою трудовую книжку об увольнении из учреждения и в справку о средней заработной плате за последние три месяца работы. После чего обратилась в Центр занятости населения Чесменского района. На основании предоставленных документов ей выплатили пособие по безработице в размере свыше 23 тысяч рублей, — сообщили в полиции.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. А материалы с обвинительным заключением прокурора направлены в Чесменский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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