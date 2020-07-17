Полицейские Челябинской области задержали мошенников, от чьих рук пострадали более 100 человек по всей России

17 Июль 2020 2020-07-17T16:36:07+03:00

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Полицейские Челябинской области задержали двух мошенников, которые крали денежные средства с банковских карт россиян. Всего от их действий пострадали более 100 человек.

Расследование началось после того, как 41-летняя жительница Магнитогорска обратилась в полицию за помощью. Она сообщила, что с ее банковской карты списалось более 16 тыс. рублей.

Вскоре выяснилось, что подозреваемые находились в Свердловской области. Там их как раз и задержали. Во время допроса мужчины признались, что приобрели через мессенджер реквизиты банковской карты. Их они использовали в интернет-магазинах, когда покупали товары и услуги, тем самым списывая чужие денежные средства.

«В ходе обысков у мужчин изъято множество сим-карт, банковских карт, сотовые телефоны, компьютеры. Сотрудниками полиции задокументирована причастность задержанных к совершению более 100 аналогичных преступлений, ущерб по которым устанавливается.», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сейчас один из подозреваемых находится под стражей, а другой — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские ищут человека, который торговал реквизитами чужих банковских карт.

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ИСТОЧНИК KP.RU