Деформирована грудная клетка, сдавлено легкое: челябинские хирурги удалили огромную опухоль двухнедельному младенцу

Сейчас малыш восстанавливается после проведенной операции. Фото: Пресс-служба ЧОДКБ

В Челябинске хирурги ЧОДКБ провели сложную операцию по удалению опухоли у двухнедельного младенца. При весе ребенка 4 кг, диаметр припухшей области составил 10 см. Из-за этого у малыша деформировалось грудная клетка, и было сдавлено левое легкое.

На консилиуме врачей было принято решение о проведении операции торакоскопическим способом. Как рассказали в Челябинской областной детской клинической больнице, такой выбор был сделан не случайно.

— При обычных операциях хирурги вынуждены вскрывать грудную клетку, что сопряжено с повреждением большого количества тканей и длительным, тяжелым восстановительным периодом после операции. В то же время, повреждение тканей при торакоскопии минимально, а длительность заживления послеоперационных ран составляет всего лишь несколько дней. После выполнения операций с помощью торакоскопии на коже практически не остается больших рубцов или шрамов, — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Малыша оперировали заместитель главного врача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев и руководитель Центра хирургии новорожденных и детей грудного возраста ЧОДКБ Павел Бабошко. Свою задачу они выполнили успешно, разобравшись со всеми последствиями опухоли.

— Удачно все убрали, в пределах здоровых тканей, не повредив ни сосудов, ни нервов. Новообразование отправлено на гистологию, но по внешнему виду — это доброкачественная дермоидная киста с содержимым белесого цвета, — рассказал главный врач ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев.

Отметим, что операция торакоскопическим способом на таком маленьком пациенте проводилась впервые. Сейчас малыш восстанавливается после сделанных процедур. В скором времени он вернется к нормальной жизни.

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