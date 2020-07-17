2020-07-17T18:37:44+03:00
Общество

В Челябинске в старинном здании железнодорожного депо появился музей

Новые залы станут арт-площадкой, где будут проводить выставки и встречи
Рустам ЯХИН
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В музее дизайнерам удалось гармонично соединить очарование старины и лаконичный стиль лофт. Фото: пресс-служба ЧЦЗВ музее дизайнерам удалось гармонично соединить очарование старины и лаконичный стиль лофт. Фото: пресс-служба ЧЦЗ
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На Челябинском цинковом заводе к 85-летию предприятия открылся обновленный музей. Он находится в старинном здании железнодорожного депо, который построили еще в 1932 году. Специально к юбилею ЧЦЗ помещения этого места прошли через реставрацию, а перед самим входом сделали уютный мини-парк с цветниками и скамейками.

— В новом просторном здании сохранена логика и последовательность разделов экспозиции: от строительства завода до современности. Фотографии показывают, как развивался Челябинский цинковый завод: архивные документы, инструменты 30-х годов, директорский стол. Большое количество архивных материалов посвящено первым годам работы завода и военному времени, — сообщили в пресс-службе ЧЦЗ.

Известно, что музей станет не только центром истории цинкового завода, но и арт-площадкой, где в будущем станут проводить различные выставки и встречи. Также в помещениях уже предусмотрены места для новых экспонатов.

Отметим, что музей цинкового завода официально был открыт в 2010 году. Он располагался в одном из корпусов заводоуправления. Однако позже залы с экспонатами решили закрыть и перенести в другое место для обновления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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