В центре Челябинска начали убирать массивные чугунные заборы

17 Июль 2020 2020-07-17T19:16:29+03:00

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В Челябинске на улице Ленина возле публичной библиотеки убрали чугунные заборы. Их установили еще в 2017 году при губернаторе Борисе Дубровском. Фотографиями демонтированных ограждений поделился общественник Лев Владов в своей группе «Челябинский урбанист».

— При авариях они [заборы] рассыпались на десятки тяжёлых осколков и отлетали на большие расстояния. Несмотря на нарушение технических условий по материалу, чугунные ограждения до сих пор стоят вдоль проспекта Ленина. Это до первого увечья или смерти. В России принято управлять реакционно — вот когда убьёт кого-то, тогда и уберём, — сообщил Владов в соцсетях.

Отметим, что чугунные заборы демонтировали только возле здания публичной библиотеки. Остальные ограждения, установленные вдоль проспекта Ленина, пока что стоят на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU