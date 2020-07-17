2020-07-17T20:01:22+03:00
Общество

«Трактор» заключил контракт с защитником Романом Мануховым

Выступать за челябинский клуб он будет ровно один сезон
Рустам ЯХИН
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Ранее Манухов играл за омский «Авангард». Фото: пресс-служба ХК «Авангард»Ранее Манухов играл за омский «Авангард». Фото: пресс-служба ХК «Авангард»
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ХК «Трактор» заключил контракт на один сезон с защитником Романом Мануховым. За «черно-белых» он будет выступать под 26-м номером.

— Сильными качествами Манухова являются катание и понимание игры, это старательный, трудолюбивый защитник. Сейчас ему 26 лет, это хороший хоккейный возраст, ждем от него прогресса в игре, ему есть что доказывать, — рассказал спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

Отметим, что в прошлом году Манухов выступал за омский «Авангард». Там он провел 30 матчей, набрав 3 очка при показателе полезности «+3», а также совершил 7 силовых приёмов и заблокировал 24 броска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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