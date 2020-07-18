В мэрии Челябинска рассказали, почему в жару на дорогах чернеет зебра

18 Июль 2020 2020-07-18T07:38:38+03:00

И показали, как решают проблему [видео]

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В мэрии Челябинска объяснили, почему во время жары почернела желто-белая разметка из термопластика. Оказывается, чтобы вернуть зебре было окрас, достаточно помыть ее.

Как помочь домашним питомцам пережить жару, — ветеринар Карен Даллакян 00:00 00:00

— Образуемая на поверхности [дороги] битумная пленка растаскивается колесами автомобилей на пешеходную разметку. При дождях она сама смывается. Подрядными организациями ведутся работы по очистке горизонтальной разметки на территории города Челябинска. Смывается легко, — объяснили в администрации города.

«Банные процедуры» для дорожных зебр проводят по ночам, когда меньше всего машин.

Ранее урбанист Лев Владов предположил, что разметку могли сделать из некачественных материалов. Он отметил, что на безопасность дорожного движения почерневшая зебра практически не повлияет — все-таки водители в первую очередь смотрят на светофор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791185" frameborder="0"></iframe> Как отмывают зебру на дорогах в Челябинске.Видео: администрация Челябинска

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ИСТОЧНИК KP.RU