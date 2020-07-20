Названа причина крупного пожара на лесопилке в Челябинске
На аппаратном совещании в мэрии Глава Калининского района Сергей Колесник назвал причину пожара на складе лесоматериалов по улице Кожзаводская.
— Сгорел лесопильный цех по причине неисправной электропроводки. Погибших и пострадавших нет. Ущерб значительный, — отметил глава района.
Напомним, ЧП случилось вечером во вторник, 14 июля. Древесина внутри ангара моментально вспыхнула. Огонь мог переброситься на помещение, где находились 52 баллона с кислородом и еще восемь с пропаном, которые могли взорваться. С риском для жизни пожарным удалось вынести их.
Еще одно крупное ЧП произошло в Калининском районе в пятницу, 17 июля. На улице Валдайской сгорел склад горюче-смазочных материалов. Мы провели прямую трансляцию с места событий.
Пожарные выносят газовые баллоны их горящего цеха в Челябинске.Видео: Роман Никитин
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ИСТОЧНИК KP.RU