Названа причина крупного пожара на лесопилке в Челябинске

20 Июль 2020 2020-07-20T08:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На аппаратном совещании в мэрии Глава Калининского района Сергей Колесник назвал причину пожара на складе лесоматериалов по улице Кожзаводская.

— Сгорел лесопильный цех по причине неисправной электропроводки. Погибших и пострадавших нет. Ущерб значительный, — отметил глава района.

Напомним, ЧП случилось вечером во вторник, 14 июля. Древесина внутри ангара моментально вспыхнула. Огонь мог переброситься на помещение, где находились 52 баллона с кислородом и еще восемь с пропаном, которые могли взорваться. С риском для жизни пожарным удалось вынести их.

Еще одно крупное ЧП произошло в Калининском районе в пятницу, 17 июля. На улице Валдайской сгорел склад горюче-смазочных материалов. Мы провели прямую трансляцию с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791423" frameborder="0"></iframe> Пожарные выносят газовые баллоны их горящего цеха в Челябинске.Видео: Роман Никитин

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU