В Челябинске прокуратура требует закрыть пляж на Шершнях из-за антисанитарии

20 Июль 2020 2020-07-20T15:38:16+03:00

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Во время проверки кафе «AngelА» на пляже «Каспийский берег», расположенного на Шершневском водохранилище, прокуратура нашла нарушения при организации водоснабжения и водоотведения, а также — правил пожарной безопасности.

На предпринимателя составили сразу 3 административных протокола: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (ст. 6.5 КоАП РФ); пользование недрами без лицензии (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ); нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9 КоАП РФ).

В ведомстве просят суд на время закрыть пляж, пока хозяин не устранит все нарушения.

— Направлено исковое заявление о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений, приостановлении деятельности до устранения нарушений, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU