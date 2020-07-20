В Челябинской области за выходные поездами были сбиты два человека

20 Июль 2020 2020-07-20T17:44:08+03:00

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В Челябинской области на железнодорожных путях погибли два человека — 80 летний мужчина и 17-летний подросток. Оба происшествия произошли в минувшие выходные. Сейчас Уральское следственное управление на транспорте СКР уже начало доследственные проверки.

Первый случай произошел днем 18 июля на 386 км перегона «Джабык – Субутак». Там грузовой поезд сбил 80-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях и не реагировал на подаваемые сигналы локомотивной бригады. Чтобы предотвратить трагедию, машинисту пришлось совершить экстренное торможение. Однако действие не увенчалось успехом, пожилой мужчина скончался по пути в Карталинскую городскую больницу. Сейчас его тело направлено на экспертизу для проведения медицинского исследования и установления причин смерти.

Другое происшествие возникло ранним утром 19 июля в пригороде Челябинска на 10 км перегона станции «Серозак – Исаково». Там 17-летний подросток выскочил из кустов на железнодорожные пути, в результате чего машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Однако расстояние было настолько близким, что трагедии не удалось избежать. Юноша погиб на месте. Его тело было также было направлено в экспертное учреждение для медицинского исследования и установления причин смерти.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедших событий. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU