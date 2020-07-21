Любую лавочку никогда не поздно прикрыть: общественники призывают южноуральских бизнесменов соблюдать меры безопасности во время пандемии

21 Июль 2020 2020-07-21T06:10:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успели в Челябинске открыться летние веранды, торговые комплексы и аттракционы, как им снова закручивают гайки. В минувшие выходные чиновники совместно с полицией и Роспотребнадзоров провели рейд по 11 ресторанам города. В каждом из них были выявлены нарушения. Как сообщили в администрации города, рестораторов будут проверять еще в ближайший месяц. Мэр Наталья Котова настаивает на подключении к контролю органов УВД, уточняет телеграм-канал «Челябушка».

— На фоне погодных аномалий сотрудники в заведениях расслабились и перестали носить маски, посетители тоже режим игнорируют, по вечерам в летниках чад и угар безо всякой дистанции, а аттракционы никто и не подумал дезинфицировать,— добавляют авторы «Челябушки». — Все мы видели, как весной из-за пандемии медленно угасал малый и средний развлекательный бизнес. После снятия запрета мы дружно радовались возвращению 33 удовольствий. Посоветуем едва поднявшим голову коммерсантам соблюдать меры неукоснительно, ведь любую лавочку никогда не поздно прикрыть.

Напомним, рестораны в Челябинске после ослабления режима самоизоляции открылись неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU