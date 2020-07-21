Молодой пастух умер от удара молнии в Челябинской области

21 Июль 2020 2020-07-21T08:38:14+03:00

Погибшему было всего 26 лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Разгул стихии накануне, 20 июля, привел к трагедии. В Златоусте разрядом молнии убило 26-летнего юношу. Его тело обнаружили в поле за жилыми домами на улице Мельнова.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, он пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас идет доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование, которое точно определит причину смерти. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU