Молодой пастух умер от удара молнии в Челябинской области
Разгул стихии накануне, 20 июля, привел к трагедии. В Златоусте разрядом молнии убило 26-летнего юношу. Его тело обнаружили в поле за жилыми домами на улице Мельнова.
— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, он пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Сейчас идет доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование, которое точно определит причину смерти. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU