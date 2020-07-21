2020-07-21T08:38:14+03:00
Происшествия

Молодой пастух умер от удара молнии в Челябинской области

Его тело нашли в поле
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Погибшему было всего 26 лет.Погибшему было всего 26 лет.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Разгул стихии накануне, 20 июля, привел к трагедии. В Златоусте разрядом молнии убило 26-летнего юношу. Его тело обнаружили в поле за жилыми домами на улице Мельнова.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, он пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас идет доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование, которое точно определит причину смерти. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мечел-Материалы» посетил общественный эколог Дмитрий Закарлюкин
Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries
Реальные проекты и глубокие знания по специальности: пять причин выбрать магистратуру ЮУрГУ
Реконструкция челябинского аэропорта затянется еще на год
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 июля 2020 года: плюс пять смертей
Губернатор Алексей Текслер работает в Варненском районе
Молодой пастух умер от удара молнии в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Челябинске стоматологи после смены бесплатно лечат бездомных
Любую лавочку никогда не поздно прикрыть: общественники призывают южноуральских бизнесменов соблюдать меры безопасности во время пандемии
«От грохота балкон даже трясется»: челябинцы испугались из-за наступающей бури
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
Челябинские вокзалы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Погода в Челябинске на 21 июля 2020: думай о солнце — смотри на Луну
В центре Челябинска из-за коммунальной аварии появился фонтан высотою в несколько метров
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
В Челябинской области за выходные поездами были сбиты два человека
В Зауралье осудили двух браконьеров из Челябинской области