Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 июля 2020 года: плюс пять смертей

21 Июль 2020 2020-07-21T09:24:07+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 июля составляет 10495 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Пока одни проводят время, как в обычное жаркое лето: гуляют, купаются, отдыхают, другие сидят в очередях на КТ или лежат в палатах. Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области по-прежнему ежедневно увеличивается.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 июля 00:00 00:00

На утро 20 июля зарегистрировано 138 новых случаев. Всего в регионе коронавирусом заболели 10495 человек.

За минувшие сутки из больниц выписали 106 пациентов. С начала пандемии от COVID-вылечились 6594 южноуральца. Продолжают лечение сейчас 3637 человек.

За сутки умерло пять заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания, ковид стал сопутствующим. Самому молодому — 44 года, самому пожилому — 91 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU