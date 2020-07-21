Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 июля 2020 года: плюс пять смертей
Пока одни проводят время, как в обычное жаркое лето: гуляют, купаются, отдыхают, другие сидят в очередях на КТ или лежат в палатах. Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области по-прежнему ежедневно увеличивается.
Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 июля
На утро 20 июля зарегистрировано 138 новых случаев. Всего в регионе коронавирусом заболели 10495 человек.
За минувшие сутки из больниц выписали 106 пациентов. С начала пандемии от COVID-вылечились 6594 южноуральца. Продолжают лечение сейчас 3637 человек.
За сутки умерло пять заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания, ковид стал сопутствующим. Самому молодому — 44 года, самому пожилому — 91 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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