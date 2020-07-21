Реконструкция челябинского аэропорта затянется еще на год

21 Июль 2020 2020-07-21T09:36:35+03:00

А должны были сделать к саммитам ШОС и БРИКС

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Реконструкция челябинского аэропорта продолжают идти с отставанием от графика. Счетная плата РФ опубликовала итоги аудита, в котором говорится, что к апрелю 2020 года выполнено лишь 57%.

— На момент проверки не были завершены работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции патрульной дороги и трех рулежных дорожек, строительству второго перрона и других сооружений, — сообщил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Инфографика: Счетная палата РФ

Выяснилось, что Администрация гражданских аэропортов не проводила своевременный строительный контроль по контрактам. Выявлены нарушения при продлении одного из договоров, а пролонгировать его пришлось потому, что не успевали завершить работы.

Также затянулся процесс по перевооружению пограничного пункта пропуска. Оказалось, что передача помещений от челябинского авиапредприятия идет с задержкой.

— Из-за отставания от графика производства строительно-монтажных работ, установленных госконтрактами, срок реализации мероприятий по реконструкции аэропорта «Баландино» перенесен с 2019 на 2021 год. По этой причине были перенесены запланированные на 2020 год мероприятия (проведение заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС). В 2020 году планировалось проведение 160 мероприятий в 13 городах России, в том числе в Челябинске, — говорится в аудиторском отчете.

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ИСТОЧНИК KP.RU