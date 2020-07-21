Печальная статистика: в Челябинской области 2-летний ребенок, который выпал из окна, находится в тяжелом состоянии
В Челябинской области за прошедший день два ребенка выпали из окна и сейчас находятся в больнице. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.
8-летний ребенок, который упал с 1-го этажа, сейчас находится в реанимации в «Центре охраны материнства и детства» г. Магнитогорска под контролем врачей и внештатных специалистов Минздрава.
В тяжелом состоянии находится 2-летний малыш, который выпал из окна 3 этажа. Его доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу при помощи санавиации.
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ИСТОЧНИК KP.RU