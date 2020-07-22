«Зажали клюв и дергали за перья»: в Челябинском зоопарке посетители издевались над пеликаном

22 Июль 2020 2020-07-22T10:04:56+03:00

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После послабления карантина многие жители Челябинска наведались в зоопарк. В вольере с птицами еще в прошлом году убрали дополнительные ограждения, поэтому посетители теперь могут контактировать с пернатыми еще ближе, чем раньше. К сожалению, не обошлось без неприятных инцидентов — гости зоопарка решили поиздеваться над пеликаном.

«Всегда находится категория граждан, которые включают эту свою программу «Твори бардак — мы здесь проездом» и начинают вредить нашим питомцам. На днях от таких посетителей пострадал наш розовый пеликан Кир. Киру зажали его доверчивый клюв за решеткой и дергали его за перья, — цитирует сотрудников зоопарка «Челябинск Сегодня».

В связи с недоброжелательными гостями пришлось вызывать наряд полиции. Стражи порядка вывели обидчиков пеликана за пределы зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU