Текслер предупредил о закрытии ресторанов и кафе, нарушающих санитарные требования

22 Июль 2020 2020-07-22T14:50:00+03:00

Чем тщательнее соблюдать меры санитарно-гигиенической безопасности, тем скорее мы вернемся к нормальной жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор поручил властям на местах усилить контроль за предприятиями сферой услуг и торговли для недопущения распространения ковида

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В среду, 22 июля, губернатор Алексей Текслер провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Одной из тем стала безопасность работы предприятий сферы услуг и торговли в вопросе недопущения распространения коронавирусной инфекции. Открывшиеся рестораны, бары и кафе работают с нарушениями жестких санитарно-гигиенических требований. И за примером далеко ходить не надо: в Челябинске, на Кировке, проверили 11 заведений. Нарушения обнаружены в каждом.

Текслер поставил задачу главам муниципалитетов вместе с полицией и Роспотребнадзором усилить проверки организаций сферы услуг.

— Мы видим по тому же Челябинску, после открытия ресторанов практически в каждом заведении были обнаружены нарушения. Конечно, если такие нарушения будут продолжаться, мы будем вынуждены отдельные заведения закрывать, — предупредил губернатор.

И объяснил, что во главе угла — интересы жителей Челябинской области. Коронавирус до сих пор опасен; важно, чтобы болезнь не распространялась. Тогда мы сможем скорее перейти к обычной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU