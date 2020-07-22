2020-07-22T14:50:00+03:00
Общество

Текслер предупредил о закрытии ресторанов и кафе, нарушающих санитарные требования

Губернатор поручил властям на местах усилить контроль за предприятиями сферой услуг и торговли для недопущения распространения ковида
Поделиться:
Чем тщательнее соблюдать меры санитарно-гигиенической безопасности, тем скорее мы вернемся к нормальной жизни.Чем тщательнее соблюдать меры санитарно-гигиенической безопасности, тем скорее мы вернемся к нормальной жизни.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В среду, 22 июля, губернатор Алексей Текслер провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Одной из тем стала безопасность работы предприятий сферы услуг и торговли в вопросе недопущения распространения коронавирусной инфекции. Открывшиеся рестораны, бары и кафе работают с нарушениями жестких санитарно-гигиенических требований. И за примером далеко ходить не надо: в Челябинске, на Кировке, проверили 11 заведений. Нарушения обнаружены в каждом.

Текслер поставил задачу главам муниципалитетов вместе с полицией и Роспотребнадзором усилить проверки организаций сферы услуг.

— Мы видим по тому же Челябинску, после открытия ресторанов практически в каждом заведении были обнаружены нарушения. Конечно, если такие нарушения будут продолжаться, мы будем вынуждены отдельные заведения закрывать, — предупредил губернатор.

И объяснил, что во главе угла — интересы жителей Челябинской области. Коронавирус до сих пор опасен; важно, чтобы болезнь не распространялась. Тогда мы сможем скорее перейти к обычной жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Думала, чуть больше тысячи рублей: челябинка рассказал, что помогло ей выиграть миллион
Текслер предупредил о закрытии ресторанов и кафе, нарушающих санитарные требования
На предприятии Челябинска девушке станком сорвало скальп
В Челябинске главы районов ответят за гибель 249 деревьев и кустарников
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 22 июля 2020 года: 50 выздоровевших
В ДТП на трассе в Челябинской области погибла 6-летняя девочка
В Челябинской области космические снимки помогут сберечь от застройки парки и скверы
Владельцы автовоза, попавшего в крупную аварию, рассказали о состоянии водителя и перевозимых машин
В Челябинской области на М5 достают фуру, которая улетела в кювет
Полтонны сыра «Косичка» спрятали за гробами и повезли через границу Казахстана и Челябинскй области
На трассе М5 в Челябинской области перекроют движение
В газовом цехе челябинского завода умер рабочий
«Зажали клюв и дергали за перья»: в Челябинском зоопарке посетители издевались над пеликаном
Главное не конечные цифры, а реальные дела: общественники об инвентаризации деревьев в Челябинске
В Челябинске посреди дороги вспыхнул автомобиль
Третий раз в Челябинске стартует конкурс экологических инициатив «Эко-Протектор»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июля 2020 года: за день 4 смерти
Житель Челябинской области обчистил ювелирный отдел в торговом центре
Женщина попала под колеса, переходя дорогу к трамваю в центре Челябинска
Лесные пожары на озере Тургояк привлекли внимание Генпрокуратуры
Водитель Porsche Cayenne уронил бетонной столб на «Ниву» в Челябинске
В Челябинской области завели уголовное дело на подростков, которые разобрали железнодорожные пути
В центре Челябинска украсили стену портретом Цоя
Слетели с обочины после аварии: в Челябинской области столкнулись автовоз, легковушка и ПАЗ