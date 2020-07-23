В Челябинской области погибли три женщины, зараженные коронавирусом
В минздраве Челябинской области рассказали, что в регионе за день скончались 3 женщины. У всех подтвердили коронавирус, однако причиной смерти стали другие тяжелые заболевания:
Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 23 июля
— сахарный диабет со множественными осложнениями, гипертоническая болезнь — пациентка, 63 года;
— сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия — пациентка, 72 года;
— острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь — пациентка, 72 года.
Напомним, в области подтвердили 10757 случаев заражения коронавирусом (+129 новых на утро 23 июля).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU