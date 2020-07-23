В Челябинской области погибли три женщины, зараженные коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T11:49:01+03:00

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В минздраве Челябинской области рассказали, что в регионе за день скончались 3 женщины. У всех подтвердили коронавирус, однако причиной смерти стали другие тяжелые заболевания:

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 23 июля 00:00 00:00

— сахарный диабет со множественными осложнениями, гипертоническая болезнь — пациентка, 63 года;

— сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия — пациентка, 72 года;

— острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь — пациентка, 72 года.

Напомним, в области подтвердили 10757 случаев заражения коронавирусом (+129 новых на утро 23 июля).

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ИСТОЧНИК KP.RU