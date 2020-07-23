2020-07-23T10:18:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курганской области: установлены причины смерти семи человек

Публикуем последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Курганской области
Сергей ГРУШАКОВ
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COVID унес жизни семи человек, имеющих другие тяжелые заболеванияCOVID унес жизни семи человек, имеющих другие тяжелые заболеванияФото: Валентина ВАГАНОВА
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Оперативный штаб Курганской области огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом. На утро 23 июля подтверждено семь случаев смерти от COVID-19. Все пациенты находились на лечении в областном инфекционном госпитале.

Как стало известно, четверо человек скончались в период с 15 по 20 июля, но точные причины смерти установили только сейчас. Двое умерших — жительницы Кургана 1929 и 1957 года рождения. Еще один мужчина — житель Шатровского района 1958 года рождения. Четвертый пациент — из Каргапольского района 1953 года рождения.

— Умершие пациенты имели сопутствующие заболевания — диабет, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, которые сильно ослабляют организм и снижают шансы на выздоровление. Конечно, наши врачи борются за жизнь каждого пациента: в госпитале есть лекарства, которые рекомендованы, как самые эффективные, необходимое оборудование тоже имеется. Но, к сожалению, не всегда человеку удается выздороветь. Поэтому мы очень просим особенно поберечься тех, кто имеет хронические заболевания и пожилых людей», — сказала директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

СПРАВКА

В Курганской области смертность составила 0,8 на 100 тыс. населения. Летальность от новой коронавирусной инфекции в регионе — 0,48%, по РФ данный показатель составляет 1,6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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