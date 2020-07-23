В Магнитогорске маршрутчик высадил ребенка в ливень

23 Июль 2020 2020-07-23T15:11:07+03:00

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Соцсети Магнитки «взорвала» эта история. В центре города встали трамваи. Люди стали пересаживаться на маршрутные такси. В одном из них ехала женщина, которая стала стала свидетельницей хамского, по ее мнению, поведения водителя.

Как сообщает «Челябинск сегодня», в маршрутку зашел школьник лет 9-10 и попросил довести его до вокзала. Пояснил, что его трамвай сломался. Однако водитель безцеременно высадил мальчугана. В Магнитогорске в тот день бушевал ливень.

— Оставил маленького ребенка под дождем из-за 25 рублей. Хотела за него заплатить, но не успела... Я не стала устраивать скандал, просто, когда выходила, хлопнула дверью от души, — пишет женщина в соцсетях.

Любопытно, что в комментариях люди стали осуждать не водителя, а женщину, которая сильно хлопнула дверь. В ответ жительница Магнитки не стала извиняться, написав, что хотела, «чтобы она отвалилась, и водитель встал на ремонт и вообще без денег остался…зажмотил ребенка довезти».

ИСТОЧНИК KP.RU