2020-07-23T15:11:07+03:00
Общество

В Магнитогорске маршрутчик высадил ребенка в ливень

У него не хватало денег
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Женщина пожаловалась на водителя маршрутки.Женщина пожаловалась на водителя маршрутки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Соцсети Магнитки «взорвала» эта история. В центре города встали трамваи. Люди стали пересаживаться на маршрутные такси. В одном из них ехала женщина, которая стала стала свидетельницей хамского, по ее мнению, поведения водителя.

Как сообщает «Челябинск сегодня», в маршрутку зашел школьник лет 9-10 и попросил довести его до вокзала. Пояснил, что его трамвай сломался. Однако водитель безцеременно высадил мальчугана. В Магнитогорске в тот день бушевал ливень.

— Оставил маленького ребенка под дождем из-за 25 рублей. Хотела за него заплатить, но не успела... Я не стала устраивать скандал, просто, когда выходила, хлопнула дверью от души, — пишет женщина в соцсетях.

Любопытно, что в комментариях люди стали осуждать не водителя, а женщину, которая сильно хлопнула дверь. В ответ жительница Магнитки не стала извиняться, написав, что хотела, «чтобы она отвалилась, и водитель встал на ремонт и вообще без денег остался…зажмотил ребенка довезти».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как изменились траты южноуральцев на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий
В Челябинской области назвали топ-10 популярных книг среди осужденных
В Магнитогорске маршрутчик высадил ребенка в ливень
«Теперь только на пароме до школы»: после ливней жители Челябинской области проснулись на «море»
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
5,8 сантиметров: Челябинск попал в топ-3 самых бородатых городов России
Легионер челябинского «Трактора» рассказал, почему до сих пор ходит с iPhone 7
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
Ведьму из Челябинской области посадили за мошенничество в Сибири
Что и требовалось доказать: журналист КП-Челябинск получила результаты бесплатного теста на антитела к COVID-19
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
В челябинском тубдиспансере рассказали, как спасали пациентов «красной зоны» во время потопа
Трудности перевоза: Райффайзенбанк выяснил, что пугает россиян при переезде на юг
У жительницы Челябинска нашли больше килограмма героина
Коронавирус в Курганской области: установлены причины смерти семи человек
Чиновников заподозрили в сговоре при строительстве гранитной набережной в Челябинске
В Челябинской области погибли три женщины, зараженные коронавирусом
В Челябинской области определены районы, куда поставят новые водовозы
Представителю скандального автосалона огласили приговор за взятку полицейскому в полмиллиона
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июля 2020 года: больше 200 выздоровевших за день
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги