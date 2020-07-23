2020-07-23T17:02:05+03:00
Общество

Алексей Текслер намерен возобновить авиасообщение Харбин — Челябинск

Глава Челябинской области в онлайн встрече с китайскими коллегами призвал развивать сотрудничество с нашим регионом
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Международный туризм - одна из перспективных сфер сотрудничества Челябинской области и КНР.Международный туризм - одна из перспективных сфер сотрудничества Челябинской области и КНР.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 23 июля, губернатор Челябинской области работал на международном мероприятии. В формате видеоконференцсвязи прошел VIII Диалог партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая.

Китайским партнерам Алексей Текслер заявил, что несмотря на то, что пандемия коронавируса отменила многие международные мероприятия и планы сотрудничества, все трудности преодолимы.

— Наши руководители — президент России Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — делают все возможное для этого. Мы на уровне регионов прилагаем усилия, чтобы минимизировать последствия пандемии и как можно скорее вернуться к привычному ходу жизни, — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что Южный Урал развивает международное сотрудничество с провинциями КНР. Например, партнерские отношения действуют с провинцией Хэйлунцзян. Там открыто представительство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

По мнению Алексея Текслера, есть перспективы у международного туризма. Нужно возобновить прямой рейса ХарбинЧелябинск, который действовал в 2018 году. Перспективны совместные туристические продукты.

Крепкое будущее у темы поставок сельхозпродукции в Китай, в том числе с использованием бондовых зон.

Челябинская область готова к углублению сотрудничества между регионами двух стран, межпартийному диалогу, к проведению различных мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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