2020-07-24T10:39:43+03:00
Общество

Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS

Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут
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Райффайзенбанк запустил функцию формирования налоговой декларации в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для устройств на базе операционной системы iOS. Сервис могут использовать индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН Доходы без сотрудников.

— Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут. Декларацию можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП и подать в налоговую онлайн через интернет-банк Райффайзен Бизнес Онлайн, — отмечает директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске Елена Блинова.

Ранее данный сервис был запущен для устройств на Android. Теперь сформировать декларацию в Райффайзен Бизнес Онлайн можно и устройствах на базе iOS. Формирование нулевой декларации занимает менее минуты. В остальных случаях клиенту нужно сверить свои доходы. Поля «страховые взносы» и «авансовые платежи» теперь заполняются автоматически.

В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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