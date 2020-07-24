Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS
Райффайзенбанк запустил функцию формирования налоговой декларации в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для устройств на базе операционной системы iOS. Сервис могут использовать индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН Доходы без сотрудников.
— Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут. Декларацию можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП и подать в налоговую онлайн через интернет-банк Райффайзен Бизнес Онлайн, — отмечает директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске Елена Блинова.
Ранее данный сервис был запущен для устройств на Android. Теперь сформировать декларацию в Райффайзен Бизнес Онлайн можно и устройствах на базе iOS. Формирование нулевой декларации занимает менее минуты. В остальных случаях клиенту нужно сверить свои доходы. Поля «страховые взносы» и «авансовые платежи» теперь заполняются автоматически.
В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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ИСТОЧНИК KP.RU