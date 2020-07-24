Разорвало пополам: на трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

24 Июль 2020 2020-07-24T09:02:32+03:00

Водитель не справился управлением во время дождя

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Ужасная авария произошла на восьмом километре трассы Миасс-Чебаркуль. По предварительным данным Управления ГИБДД по Челябинской области, вчера в 18:10 мужчина за рулем легкового автомобиля «Хонда Цивик» не справился с управлением в дождливую погоду. Водителя вынесло на встречную полосу, где ехал внедорожник «Шевроле Тахо». Уйти от столкновения не удалось.

— В результате аварии 29-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» скончался до прибытия скорой помощи, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области. — 43-летний водитель внедорожника получил травмы, его госпитализировали.

Столкновение было настолько сильным, что легковушку буквально разорвало пополам. Проезжающие мимо южноуральцы были шокированы увиденным.

Авария на трассе в Челябинской области.Автор: vk.com/Олеся Рябова

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ИСТОЧНИК KP.RU