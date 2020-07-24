«Не представляю, откуда они взялись»: у челябинки нашли антитела к коронавирусу

24 Июль 2020 2020-07-24T15:04:18+03:00

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Жителям Челябинской области продолжают сообщать результаты бесплатных тестов на антитела к коронавирусу. Накануне нашего корреспондента обнадежили, что анализ отрицательный. Сегодня читатель КП-Челябинск Вероника рассказал, что у нее нашли антитела. Девушка очень удивлена. Говорит, выходила только в магазин и на работу, где строго соблюдаются все правила.

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет 00:00 00:00

— Я очень удивлена. Даже не представляю, откуда взяться антителам! Всей семьей дома сидели. Единственное предположение: в марте у меня заболело горло. Может это и был коронавирус? — рассказала она.

Домочадцы тест не сдавали. Проверять их или нет, еще не решили.

— Пишут, что иммунитет держится не долго. Так что не вижу смысла. Хотя… может и проверим. Надо чтобы у меня эта информация в голове улеглась, — рассказала Вероника.

Напомним, для участия было отобрано 2800 южноуральцев. Включить в выборку обещали самых разных людей по возрасту, профессиям и месту жительства. В анкете также были вопросы, ставили ли вам диагноз COVID-19, выезжали ли вы за пределы региона или страны, а также даже о самочувствии в данный момент.

КСТАТИ

Анализ на антитела можно сдать в частной клинике. Обойдется это в сумму 1500-2000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU