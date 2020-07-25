Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 25 июля 2020 года: число больных перевалило за 11 тысяч
По данным областного минздрава, на утро 25 июля количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составляет 11028 человек — плюс 137 ко вчерашнему дню.
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За день выздоровели 122 южноуральца. Всего с начала пандемии от ковида вылечились 7205 пациентов. Еще 3544 заболевших продолжают лечение.
За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19 скончался 70-летний пациент. У других были серьезные хронические заболевания, коронавирус стал сопутствующим.
— пациент, 80 лет, злокачественное новообразование;
— пациент, 49 лет, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь;
— пациентка, 85 лет, множественная миелома, гипертоническая болезнь;
— пациентка, 80 лет, атеросклеротическая болезнь сердца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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