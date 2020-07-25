Один погиб, четверо ранены: на трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с грузовиками
Авария произошла сегодня утром, 25 июля, на трассе М-5, недалеко от города Сим. По словам очевидцев, столкнулись два грузовика и две легковушки. Одну из машин буквально зажало между отбойником и «Газелью».
В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» уточнили, что ДТП произошло в 8:20. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, один человек погиб, четверо — ранены.
Водители сообщают, что на трассе из-за ДТП образовалась большая пробка. На участке организовали реверсивное движение.
Не исключено, что причиной аварии могла стать плохая погода. В момент аварии шел дождь, асфальт был мокрый, а видимость на дороге плохая.
Авария с грузовиками на трассе М-5 в Челябинской области.Видео: vk.com/Максим Кузнецов
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU