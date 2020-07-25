Один погиб, четверо ранены: на трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с грузовиками

25 Июль 2020 2020-07-25T11:59:00+03:00

Столкнулись два грузовика и две легковушки. Фото: vk.com/Максим Кузнецов

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Авария произошла сегодня утром, 25 июля, на трассе М-5, недалеко от города Сим. По словам очевидцев, столкнулись два грузовика и две легковушки. Одну из машин буквально зажало между отбойником и «Газелью».

В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» уточнили, что ДТП произошло в 8:20. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, один человек погиб, четверо — ранены.

Водители сообщают, что на трассе из-за ДТП образовалась большая пробка. На участке организовали реверсивное движение.

Не исключено, что причиной аварии могла стать плохая погода. В момент аварии шел дождь, асфальт был мокрый, а видимость на дороге плохая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/792550" frameborder="0"></iframe> Авария с грузовиками на трассе М-5 в Челябинской области.Видео: vk.com/Максим Кузнецов

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ИСТОЧНИК KP.RU