Больше половины — нарушают: в Челябинске проверили магазины и общепиты, торгующие алкоголем

25 Июль 2020 2020-07-25T16:31:35+03:00

Одни продают спиртное, наплевав на запреты, другие отпускают его подросткам

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В Челябинске полиция вместе с городским Управлением торговли проверили магазины и общепиты, которые расположены на первых этажах домов и торгуют алкоголем. Напомним, в мае вышел закон, запрещающий продажу спиртного небольшим точкам питания в домах. Но предприниматели его почему-то не соблюдают.

— Проверено 79 торговых точек. Выявлено 54 правонарушения. Составлено 30 административных протоколов за продажу алкоголя несовершеннолетним, 18 — за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 315 литров алкоголя, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Такие проверки в области продолжатся. Если вы знаете места, где незаконно торгуют алкоголем, сообщите о них полицейским по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU