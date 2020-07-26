2020-07-26T09:50:26+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 июля 2020: статистика по вылеченным от болезни упала в 10 раз

Минздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 июля 2020
Рустам ЯХИН
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Врачи продолжают бороться с заболеваниемВрачи продолжают бороться с заболеваниемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным областного минздрава, на утро 26 июля количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составляет 11 163 человек — плюс 135 ко вчерашнему дню.

За день выздоровели 12 южноуральцев. Отметим, что это очень низкий прирост за последнее время. К примеру, 25 июля цифры по этому показателю были в 10 раз выше. Всего с начала пандемии от ковида вылечились 7217 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека. Их смерти от коронавируса стали сопутствующим заболеванием. Отметим, все погибшие находились в пожилом возрасте.

— пациент, 68 лет, сахарный диабет с множественными осложнениями, постинфарктный кардиосклероз;

— пациент, 76 лет, хроническая обструктивная болезнь легких, постинфарктный кардиосклероз.

— пациент, 92 года, атеросклеротический кардиосклероз, новообразование легкого;

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ИСТОЧНИК KP.RU

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