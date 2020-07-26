Спасенным в Челябинске медвежатам помогает фонд известной французской актрисы

26 Июль 2020 2020-07-26T14:40:55+03:00

Так выглядели мишки, когда их привезли в челябинский приют. Фото: Карен Даллакян

Малыши чувствуют себя хорошо и скоро отправятся на свободу

Изменить размер текста: A A

Трем медвежатам, которых выходили в челябинском приюте «Спаси меня», финансово помогает фонд актрисы Брижит Бардо. Сейчас малыши находятся в центре реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае. Их постепенно готовят к выходу на волю.

— Новости о детёнышах, которые спасли и поселили в центре «Утёс» в России. Малыши чувствуют себя очень хорошо и оставили свой вольер ради большого ограждения. Их реабилитация, финансируемая фондом, идёт полным ходом. Скоро свобода, — написали в соцсетях на своей официальной странице Фонд Брижит Бардо.

Напомним, истощенных медвежат нашли жители одного из поселков в ХМАО в апреле. О своей находке они сообщили местным зоозащитникам, которые обратили внимание, что малышам нужен особый уход. В итоге, было решено привезти животных для реабилитации в челябинский приют для диких животных «Спаси меня» к Карену Даллакяну.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU